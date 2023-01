Morreu Ferenc Mészáros, antigo guarda-redes do Sporting

Redação com Lusa

O húngaro Ferenc Mészáros, antigo guarda-redes do Sporting e com passagens também pelo Farense e Vitória de Setúbal, morreu esta segunda-feira aos 72 anos, informou o emblema de Alvalade no seu site oficial.

"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Ferenc Mészáros, que faleceu esta segunda-feira aos 72 anos. Aos familiares e amigos, o Sporting endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube", lê-se na nota publicada pelos "leões".

Mészáros representou o Sporting entre 1981 e 1983, tendo nesse período conquistado um campeonato nacional, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.

Já depois de terminar a carreira, o antigo internacional húngaro regressou a Alvalade em 1995/96 para ocupar o cargo de treinador de guarda-redes na equipa técnica liderada por Carlos Queiroz.

Em Portugal, Mészáros representou ainda o Farense (1983/84) e o Vitória de Setúbal (1986 a 1989), clube em "pendurou as luvas" já com 39 anos de idade.

O guardião nascido em Budapeste foi 29 vezes internacional pela Hungria e esteve nas fases finais dos mundiais de 1978, na Argentina, e de 1982, em Espanha.

A causa da sua morte não foi divulgada.