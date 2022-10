Morita volta à ilha onde já foi feliz

Exibições no Santa Clara levaram os leões a contratá-lo. Médio de 27 anos adaptou-se rapidamente ao Sporting e conquistou um lugar na equipa comandada por Rúben Amorim. Amanhã será, tudo indica, titular nos Açores.

Hidemasa Morita fez a sua estreia no futebol português no dia 15 de janeiro de 2021. E que estreia! Lançado a titular por Daniel Ramos na deslocação do Santa Clara a casa do Rio Ave, o internacional japonês garantiu, aos 89", o triunfo dos açorianos por 2-1. Uma primeira amostra do que estava para vir. Natural de Osaka, na ilha japonesa de Honshu, Morita ultrapassou com a sua qualidade as dificuldades de comunicação - ainda hoje no Sporting trabalha intensamente para melhorar o entendimento do português - e impôs-se na equipa sediada em São Miguel. Até final dessa temporada disputou 21 jogos, todos como totalista, e ainda marcou mais um golo no campeonato, frente ao Farense na última jornada.

Na segunda época nos ilhéus, Morita confirmou o que de bom tinha mostrado e continuou a evoluir. Em 2021/22 somou 38 partidas pelo Santa Clara, 35 das quais a titular, e fez dois golos. Bem antes do final da temporada já estava a ser negociado pelo Sporting e os valores começaram a ser públicos. No fecho da Liga, quando o Sporting venceu o Santa Clara (4-0), Morita recebeu aplausos dos fãs leoninos ao sair aos 73".

Em julho, os leões oficializaram a contratação do nipónico, que já trabalhava em Alcochete desde o final do mês anterior, cuja transferência terá custado cerca de 3,5 M€. À chegada, Morita tinha a forte concorrência de Matheus Nunes e Ugarte para ganhar lugar no onze, mas a saída do primeiro acelerou o estatuto de titular. Decorridos 11 jogos, o camisola 5 foi utilizado em todos e em nove de início. Quase sempre com nota elevada, estreou-se a marcar com o Gil Vicente e leva dois passes para golo. Amanhã revê, por breves momentos -a equipa regressa a Lisboa logo depois do jogo -, pessoas importantes na sua adaptação à Europa.

Cláusula 45 M€ no contrato

Morita assinou com o Sporting um contrato válido até ao final de junho de 2026, altura em que terá 31 anos, e o vínculo tem incluída uma cláusula de rescisão fixada em 45 milhões de euros. 17 vezes internacional nipónico, o médio deverá ser chamado ao Mundial.