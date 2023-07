Morita continua no Japão e treinou nas instalações de antigo clube

Ainda a desfrutar de um período de férias, o internacional japonês visitou as instalações do Kawasaki Frontale

Fatawu, Franco Israel, Alexandropoulos e Morita, jogadores do Sporting, têm autorização para se apresentar mais tarde em Alcochete, devido à recente presença nas seleções. No entanto, o japonês já está, como a maioria dos jogadores, a trabalhar nas férias.

Este domingo, o médio de 28 anos visitou as instalações do Kawasaki Frontale, clube onde militou de 2018 a 2020, para treinar. Rumaria ao Santa Clara no ano seguinte.