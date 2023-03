Morita traça meta de golos e descreve parceria com Ugarte no Sporting

Já ao serviço da seleção do Japão, o médio falou aos jornalistas sobre a experiência no Sporting

O Japão defronta nos próximos dias o Uruguai, numa partida que colocará frente a frente Morita e Ugarte.

A dupla do meio-campo dos leões já está nas respetivas seleções e o japonês, Hidemasa Morita, comentou a sua condição física, explicando aos seus compatriotas quais as metas para a temporada, em termos de golos: "Estive lesionado após o Mundial, mas descansei bem e agora sinto-me em forma. No Sporting estou com cinco golos e duas assistências e quero chegar aos dez. O meu desejo é sempre vencer, e espero também conseguir marcar golos com a camisola do meu país".

Na partida em questão Morita vai encarar Ugarte, seu parceiro no miolo nos leões, e comentou como este o tem ajudado em campo. "No início disse-me que nem queria vir pois o Japão é muito longe. É um jogador com grande capacidade defensiva e ajuda-me muito. É um jovem com muito valor que também pode integrar a fase de construção", afirmou Morita.