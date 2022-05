Morita teve tratamento especial em Alvalade e oficialização está para breve

Médio japonês do Santa Clara aplaudido no momento da substituição.

Praticamente fechado como reforço do Sporting para a próxima temporada, Morita pisou o relvado da casa dos leões como jogador do Santa Clara, mas teve direito a tratamento especial por parte dos adeptos, que o aplaudiram quando foi substituído por Nené aos 73".

De acordo com o que O JOGO apurou, Ricardo Pacheco e Ismail Uzun, presidentes do clube e da SAD do Santa Clara, estiveram ontem, sábado, em Alvalade a assistir ao jogo e é previsível que os próximos dias possam trazer a oficialização da mudança de Morita, que não foi confirmada por Rúben Amorim. "É um jogador de qualidade e muito inteligente. Se falei com ele? Não. Ele é jogador do Santa Clara", disse.

Refira-se que, mesmo não estando presente, St. Juste foi aplaudido após ter passado o vídeo da sua apresentação nos ecrãs do estádio.