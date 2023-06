Sporting tem em marcha a contratação de Sugawara e Morita é um aliado

Sugawara com a camisola do AZ Alkmaar

O médio e o lateral vão estar juntos na seleção japonesa e partilham o mesmo empresário, o que pode facilitar negociações.

O Sporting está em marcha para tentar a contratação do lateral direito japonês Sugawara, do AZ Alkmaar, e tem um aliado no atual plantel para o efeito.

Hidemasa Morita, centrocampista dos leões e também internacional nipónico, vai estar com Sugawara nos próximos compromissos do Japão, na Kirin Cup, frente a El Salvador, a 15 de junho, e ao Peru, a 20.

Tal como tem procedido noutros casos, Rúben Amorim é apologista que os seus jogadores falem do Sporting a potenciais alvos e que vinquem como o projeto desportivo lhes é benéfico. Tal aconteceu em negociações com brasileiros e uruguaios.

Noutras alturas, o Sporting, sabe O JOGO, olhou para o mercado nipónico e as razões são claras: a mentalidade competitiva e a postura extremamente profissional dos futebolistas oriundos desse país dão garantias e Morita tem sido uma referência em termos de comportamento. Sugawara e Morita partilham empresário e a intenção da SAD é falar com este e convencê-lo de que o jogador de 22 anos terá protagonismo e que, tal como Morita, poderá ganhar o lugar no Japão. Apesar de ter sido chamado logo depois do Mundial, Sugawara não foi convocado para o Catar e ainda não é um indiscutível.

Embora não vá disputar a próxima Liga dos Campeões - tal como o AZ, de resto -, os leões querem deixar claro ao jogador que se vestir de verde e branco será crucial na equipa. O Sporting ficou impressionado com o jogador em observações, in loco, jogos do AZ na Conference League e confia que o ala pode ambientar rapidamente, até porque falar mais fluentemente inglês do que Morita.

O AZ não apressa as vendas e poderá pedir uma verba a rondar os 10 M€ por um jogador que é, entre os laterais direitos, o sexto com mais passes para golo nos principais campeonatos (8 num total de 11 na época). O valor de mercado é elevado, no entanto, os restantes referenciados têm também um custo importante: Lamptey, do Brighton, não foi esquecido e é a grande alternativa porque pode estar mais em conta ao perder interessados pela lesão no joelho que sofreu. Os leões estudam as exigências do Basileia por Ndoye, ala/extremo, e também do Shakhtar pelo brasileiro Vinícius Tobias.