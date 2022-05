Morita só queria ser grande: abdicou de 200 mil euros por época para chegar à Europa

Quando chegou ao Santa Clara sabia da possível valorização europeia. O médio de 26 anos tem o Sporting na cabeça, está agora mais descansado e sente que o negócio está perto de chegar a bom porto.

Morita está a terminar a aventura de ano e meio no Santa Clara e abraçará, sabe O JOGO, o projeto do Sporting em 2022/23. Apesar do impasse, a vontade dos leões é clara e a do jogador também: o Santa Clara sabe disso e tem tentado descansar o médio de que a saída para Alvalade será um cenário concretizável a curto prazo.

O sonho de ser profissional de destaque na Europa guiou o caminho de Morita. Sabe O JOGO que o jogador de 26 anos abdicou de quase 200 mil euros por temporada para assinar com o Santa Clara em 2020/21, proveniente do Kawasaki Frontale. O natural de Osaka sempre perspetivou ser influente na Europa e foi-lhe prometido, quando chegou aos Açores, que se valorizaria em solo português.