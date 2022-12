Morita regressa a Alcochete e pode ser opção para o terceiro duelo da Taça da Liga

Redação com Lusa

De acordo com a informação divulgada pelo clube, Morita trabalhou com o restante plantel, numa sessão para a qual o técnico, Ruben Amorim, chamou o jovem guarda-redes Francisco Silva

O médio japonês Morita, que esteve no Mundial Catar'2022, regressou este sábado aos treinos da equipa do Sporting, que iniciou a preparação para o jogo com o Marítimo, na terça-feira, para a Taça da Liga.

Luís Neto, Jeremiah St. Juste e Daniel Bragança, todos lesionados, continuam entregues ao departamento médico.

Morita foi um dos quatro jogadores dos "leões" que marcou presença no Mundial'2022, no Catar, juntamente com o ganês Fatawu e com os uruguaios Sebastián Coates e Manuel Ugarte.

O Sporting, detentor da Taça da Liga, recebe o Marítimo na terça-feira, às 20:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da competição.

Os "leões", que voltam a treinar no domingo de manhã, lideram o Grupo B, com seis pontos, precisando apenas de um empate para seguir para os quartos de final, enquanto Rio Ave e Farense têm três pontos, e os madeirenses ainda não pontuaram.