Morita recorda aplausos em Alvalade e elogio de Amorim: "Tinha o coração aos saltos"

Hidemasa Morita, médio que reforçou o Sporting neste defeso, falou dos primeiros tempos em Alvalade, numa entrevista ao jornal do clube leonino.

Adaptação: "Estou muito feliz por estar aqui e um pouco nervoso nos primeiros dias [risos]. É uma nova etapa, por isso ainda estou a ambientar-me."

Relação com o o plantel do Sporting: "São todos muito bons jogadores e estão a conhecer-me aos poucos como jogador e a entender também a minha forma de ser. Tudo isso requer tempo, mas a primeira impressão da equipa foi 'uau! Fantástica!'. São pessoas simpáticas e estão a acolher-me muito bem. Não falo muito, já no Japão era igual. Ainda assim, além de ouvir, quero falar e comunicar mais, não só em inglês como em português», acrescentou.

Aplausos em Alvalade e elogios de Amorim, quando jogou naquele estádio pelo Santa Clara: "Primeiro, fiquei muito feliz por ouvir essas palavras [de Amorim], claro, e os aplausos foram também uma grande surpresa, sem dúvida. Foi incrível, tinha o coração aos saltos, foi muito entusiasmante, mas não podia exteriorizar isso através da minha cara [risos]. Era jogador do Santa Clara, mas só tenho de agradecer aos sportinguistas. Agora, estou desejoso de jogar diante destes adeptos incríveis."

Jogar o Mundial pelo Japão e a Champions pelo Sporting: "Estou muito entusiasmado, este é o ano mais importante da minha carreira. Queremos fazer o nosso melhor e seria bom passar à próxima fase, mas estamos num grupo muito difícil [com Espanha, Alemanha e Costa Rica]. Estou ansioso pelo Mundial, gostava muito de representar o Japão. Assim como jogar a Champions, também tenho esse sonho com a seleção. E, obviamente, agora ao estar a jogar ao mais alto nível no Sporting pode ajudar-me a ser convocado."