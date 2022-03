Morita: processo de contratação está parado, mas Sporting volta a atacar na pausa

O Sporting identificou o médio do Santa Clara para reforçar o miolo e como fez no mercado nacional com Nuno Santos, Ugarte, Pote e Esgaio, não quer facilitar.

O processo de contratação do médio Morita, do Santa Clara, está estancado, mas conhecerá desenvolvimentos nas próximas duas semanas, entre a jornada com o V. Guimarães (este sábado) e a do P. Ferreira (3 de abril).

O Sporting sondou o clube açoriano e propôs cerca de 3,5 M€ para garantir a sua aquisição, mas o clube insular mostrou-se inflexível nas exigências: cinco milhões de euros e 20 por cento de uma venda futura. No entanto, internamente a resposta à proposta leonina não foi consensual...

As diferenças de opinião sobre o negócio entre responsáveis do Santa Clara geraram um impasse que o leão está disposto a ultrapassar muito em breve, para garantir desde já sucessores para as previsíveis saídas de Palhinha e Matheus Nunes no verão.