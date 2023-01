Morita não vai estar na Madeira: "Ele veio do Mundial com um problema..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa de antevisão à visita ao Marítimo, no domingo (18h00), relativa à 15.ª jornada da Liga Bwin.

Sporting está preparado para período pós-janeiro, que terá muitos jogos? "Penso que sim, os jogadores estão mais preparados. Foi melhor esta paragem [do Mundial'2022] do que a pré-época. Agora treinámos muito e jogámos pouco. Melhorámos a equipa e o Pote adaptou-se bem ao meio campo, onde tínhamos dificuldades em rodar. O Paulinho e a defesa também estão melhores, estamos mais intensos e isso é importante. No início da época não estávamos a ser tão intensos, o Marcus não tinha tanta intensidade como agora. Precisamos também de uma pontinha de sorte para as oportunidades que temos tido".

Sporting costuma perder pontos em janeiro: "Janeiro é um mês crucial e não será o fim do mundo [se houver derrotas], mas como clube grande temos de nos manter nas competições europeias e lutar pela Taça da Liga, é importante para um clube como o nosso ganhar títulos. O que tiver de acontecer vai acontecer".

Morita e Neto estão recuperados? "Neto está a treinar mas não vai a jogo. Morita teve um atraso, não vai estar neste jogo e provavelmente no próximo também não. O resto mantém-se, o St. Juste está na convocatória".

Pode dar mais detalhes sobre Morita? "Ele veio [do Mundial] com um problema que já vinha do passado. Estamos a tratá-lo sem arriscar nada. Vêm aí jogos muito seguidos e nós, tendo semanas limpas, conseguimos condicionar o trabalho. Estamos a fazer o nosso melhor para recuperar o Morita para esta fase decisiva que aí vem".