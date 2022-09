Morita, jogador do Sporting, consolida estatuto de ás na seleção do Japão

Médio foi o melhor jogador em campo no triunfo nipónico sobre os Estados Unidos (2-0) e é inquestionável a sua titularidade no próximo Campeonato do Mundo.

Hidemasa Morita não poderia ter aproveitado melhor o jogo de preparação da última sexta-feira ganho pelo Japão aos Estados Unidos (2-0).

Além de ter feito a assistência para o 1-0, o médio do Sporting esteve muito bem durante os 90 minutos, recebendo a distinção de melhor em campo por parte de vários jornais.

O japonês "Sakanowo", por exemplo, atribuiu a Morita a única nota máxima (cinco) da partida, destacando-lhe "a assistência para o golo de Kamada", mas também "o domínio de bola" e a colaboração "no pressing da equipa", permitindo-lhe ganhar "as segundas bolas".

O site brasileiro Globoesporte também o distinguiu como melhor em campo, atribuindo-lhe nota 7,5 de zero a 10. "Foi ótimo não só na defesa, mas também na ligação para o ataque, com passes verticais para acionar os homens da frente. Com Endo mais dedicado à marcação, teve liberdade para apoiar o ataque", escreveu um dos maiores sites brasileiros de desporto.

Aliás, não foram apenas jornais a elogiar o jovem leão, mas também analistas, como aconteceu com Nobuhiro Takeda, considerando que "Kamada, Endo e Morita serão a base" da seleção nipónica no Catar. A dupla de meio-campo formada por estes dois últimos elementos foi mesmo considerada como o principal segredo para o triunfo sobre os Estados Unidos, destruindo por completo a capacidade dos norte-americanos fazerem estragos na zona central. "O trabalho de Endo e Morita foi primoroso", escreveu o site "Dazn", destacando o excelente "nível de complementaridade" existente, "ao nível do subconsciente", entre o médio do Sporting e o que alinha nos alemães do Estugarda.