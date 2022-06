Morita já fez exames médicos e é oficializado pelo Sporting esta quarta-feira

Ao que O JOGO pôde apurar, o médio japonês vai ser apresentado como jogador do Sporting. Antecipou o fim das férias e ontem fez exames médicos. Alvo identificado por Rúben Amorim para precaver saídas de Matheus Nunes e Palhinha, o jogador de 27 anos irá rubricar por quatro temporadas. Está já a tratar da mudança para a capital.

Hidemasa Morita vai finalmente vestir de verde e branco. Ao que O JOGO apurou, o médio japonês vai ser hoje oficializado nos leões, rubricando um contrato válido por quatro temporadas. Tal como o nosso jornal noticiou, a transação ficou fechada em 3,8 milhões de euros, sendo que o Santa Clara, por não ter a totalidade do passe, fez questão de procurar receber pelo menos 3 milhões de euros pelo jogador.

O negócio ficou tratado em maio e não foi ainda oficializado porque o jogador foi competir pela seleção do Japão, permanecendo no seu país alguns dias para passar tempo com a família.

Tal como O JOGO avançara, o jogador de 27 anos abdicou de quase uma semana de férias e chegou na noite de segunda-feira a Lisboa. Ontem, fez exames médicos e a sua condição física, apesar de monitorizada - contraiu uma lesão nos gémeos da perna esquerda na seleção e foi dispensado - não gerava grande preocupação.

Agora, Morita está a proceder à mudança para os arredores da capital portuguesa, depois de ter estado nos Açores na última temporada e meia.

Era um alvo há muito definido por Rúben Amorim para precaver as saídas quer de Palhinha quer de Matheus Nunes, justamente pelo facto de aportar uma versatilidade com bola e sem bola.

Além de Morita, o Sporting também contratou Rúben Vinagre (10 M€), St. Juste (9,5 M€+ 2,5 em variáveis), Porro (8,5 M€) e Fatawu (1,2 M€).