Morita falhou o clássico e também tem o próximo jogo em sério risco

Morita foi baixa no clássico com o FC Porto

Foi poupado por questões físicas, sendo quase certo que não estará apto para o jogo com Midtjylland, na quinta-feira.

Apontado como potencial elemento do onze titular do Sporting para o jogo com o FC Porto, Morita acabou por ficar de fora não só do lote dos atletas que começaram a partida como da própria ficha de jogo.

Rúben Amorim falou no fim da partida sobre a ausência do médio japonês do clássico . "Morita pode não estar pronto para o próximo jogo, mas deve estar pronto para Chaves", explicou o técnico leonino, referindo ao embate da primeira mão do play-off de acesso à Liga Europa contra o Midtjylland.

Quem acabou dado como apto para o jogo em Alvalade foi St. Juste. Na antevisão da partida Rúben Amorim havia afirmado que o central passara mal a noite anterior e que estava em dúvida. Recuperou a tempo de poder começar o jogo no banco de suplentes.