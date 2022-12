Morita está mais longe do jogo frente ao Paços de Ferreira

Médio continua a tratar o problema muscular nos gémeos e, pela cautela dos responsáveis médicos do Sporting, deve ficar fora na quinta-feira.

Morita está mais longe de jogar contra o Paços de Ferreira. O japonês foi reavaliado na segunda-feira em Alcochete e fez apenas tratamento à lesão muscular que o vem afetando. O médio não subiu ao relvado no primeiro de três dias de preparação para o embate com o Paços, no regresso do campeonato, e deverá estar fora das contas.

Sabe O JOGO que as dores que o nipónico sentia ao andar e correr diminuíram, porém a prioridade é ter o atleta a 100% para os jogos na Madeira... e com o Benfica, mesmo com Ugarte castigado.

Sabe O JOGO que o nipónico já não sente tantas dores a andar ou a correr, fruto de um problema muscular nos gémeos que condiciona as articulações de um pé, mas a prioridade é evitar qualquer risco de agravamento da lesão. Tal como o nosso jornal antecipara, o regresso em 2023 era o mais previsível, até porque Pedro Gonçalves tem dado uma boa resposta em jogo e também Mateus Fernandes foi opção como "8", de modo a que Morita possa ser guardado para os jogos na Madeira, diante do Marítimo, no dia 8, e na deslocação à Luz, frente ao Benfica, no dia 15. A esperança leonina é que haja uma recuperação a ponto de Morita ser convocado para quinta-feira e, em caso de necessidade, ser chamado à equipa.

Este plano deve-se principalmente à ausência de Ugarte, pois o médio uruguaio viu o quinto amarelo diante do Famalicão, à 13.ª jornada, a 13 de novembro. Porque depois do regresso do Mundial do Catar os jogos do Sporting foram todos para a Taça da Liga, Ugarte ainda não cumpriu o castigo pelas admoestações. Dário Essugo ganhou minutos nessa mesma prova justamente para precaver esse cenário e será o titular, à partida, ao lado de Pote.

Alexandropoulos, que contraiu um traumatismo na anca esquerda, no jogo contra o Braga, também não treinou. St. Juste, recuperado de uma contusão óssea no joelho, manteve-se às ordens de Amorim, técnico que não pode contar ainda com Neto e Daniel Bragança, lesionados de longa data.

Contacto recorrente com o Japão

Morita passou o Natal em Lisboa e tem seguido o plano de fortalecimento muscular que lhe foi indicado ainda antes de assinar pelo Sporting. Essa preocupação dos responsáveis médicos dos leões ficou patente durante o Mundial, já que existiram conversas entre os clínicos japoneses e os leões, de modo a aferir a condição física do médio após os três jogos que realizou no Catar.