Sporting regressa aos treinos com Morita no departamento médico

Emblema leonino já prepara a primeira mão do play-off de acesso aos "oitavos" da Liga Europa, frente ao Midtjylland.

Depois da derrota no clássico com o FC Porto, 1-2, em Alvalade, no domingo, o Sporting iniciou esta segunda-feira a preparação para a receção ao Midtjylland (quinta-feira, 20h00), jogo da primeira mão do play-off de acesso aos "oitavos" da Liga Europa.

Os jogadores utilizados no clássico realizaram apenas trabalho de recuperação. Os restantes estiveram às ordens de Rúben Amorim, no relvado. Morita, baixa importante na receção aos dragões, está entregue ao departamento médico do emblema leonino, juntamente com Daniel Bragança.

O Sporting volta a treinar amanhã, terça-feira, às 10h30.