Morita em destaque no triunfo japonês sobre os Estados Unidos

Médio jogou os 90' e teve participação direta no resultado.

O sportinguista Hidemasa Morita contribuiu com uma assistência para ao triunfo do Japão sobre os Estados Unidos, por 2-0, em jogo de preparação disputado esta sexta-feira na cidade alemã de Dusseldorf.

Titular na equipa nipónica, o médio leonino foi determinante no desbloquear da partida, ao efetuar (24') um passe à entrada da área, do meio para a esquerda, a que Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt) correspondeu com um remate certeiro de primeiro. A posição de Kamada era duvidosa, mas a análise do VAR permitiu a validação do tento.

O Japão alinhou em 4x4x2 clássico, formando Morita uma dupla de meio-campo com Wataru Endo, do Estugarda. O 2-0 surgiu já à beira do fim (88') por Kaoru Mitoma (Brighton), com Morita ainda em campo.

Este foi o 17.º encontro de Morita com a camisola da seleção japonesa e, de acordo com o site "Transfermarkt", tratou-se da sua primeira assistência. Golos apontados até agora são dois, ambos na fase de apuramento para o Mundial do Catar.

O Japão recebe o Equador na próxima terça-feira, regressando Morita a Portugal após a partida.