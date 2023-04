Morita e o "sonho" de jogar no Sporting: "É uma concretização pessoal"

Declarações do jogador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com a Juventus, marcado para esta quinta-feira (20h00) e referente à segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa

Capacidade para vencer: "Na semana passada, foi um jogo desafiador. Vamos dar o máximo. Treinámos muito para dar o nosso melhor."

Adaptação ao Sporting: "Desde que vim, tenho jogado mais à frente. É uma boa posição, o treinador dá-me muito apoio e penso que o meu desempenho tem melhorado ao longo dos meses."

Barreira linguística: "Sinto alguma dificuldade em comunicar, mas aprendi algumas palavras, principalmente relacionadas com o futebol. Também tenho melhorado o meu inglês."

Prefere Ugarte ou Pote ao lado? "São os dois ótimos, não tenho preferência. O papel muda consoante jogue um ou outro, mas tenho muito apoio."

No Santa Clara, pensava defrontar equipa como a Juventus? "Estou no Sporting, é uma honra jogar aqui. Era um sonho jogar aqui, é uma concretização pessoal."

Disse que Japão podia ser campeão do Mundo. Mesma ambição no Sporting? "Temos confiança para ganhar, em casa, com ajuda de adeptos. Vamos dar o máximo para ganhar."