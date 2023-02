Morita e Chermiti na equação: o onze provável do Sporting em Chaves

Treinador reconhece a falta que Pote faz em zonas de finalização, explicando que este só não voltou ainda ao tridente ofensivo por falta de alternativas válidas no atual plantel. O regresso de Chermiti ao onze é outra possível alteração em relação ao jogo com o Midtjylland, assim como a troca de um elemento no sector defensivo, por gestão física do grupo.

Morita falhou os dois últimos jogos do Sporting, contra FC Porto e Midtjylland, mas voltou aos treinos na sexta-feira e, tudo o indica, pode voltar a ser titular na deslocação a Chaves (19h00 desta segunda-feira). Um regresso que vai permitir ao treinador leonino adiantar Pedro Gonçalves no terreno, para que este possa estar com mais frequência perto das zonas de finalização - o que é, por sua vez, um dos seus pontos mais fortes.

Ontem, o treinador explicou que Pote tem jogado com frequência na posição oito porque "Dario Essugo se lesionou" e, por outro lado, "Tanlongo precisa de tempo para se adaptar". Ao mesmo tempo, Amorim diz que sente "dificuldades em imaginar Ugarte como segundo médio", na posição oito. "Mas o Pote faz muita falta quando precisamos de marcar golos. Já pensámos nisso mas não tem dado para fazer a alteração", afirmou o líder técnico, que prepara assim esta modificação em relação ao onze inicial que defrontou o Midtjylland para a Liga Europa.

Na defesa deve igualmente haver alterações, por forma a gerir fisicamente um plantel que a meio da semana vai defrontar de novo a equipa dinamarquesa, na segunda mão para aquela prova europeia.



Chermiti espreita nova titularidade

No ataque, o avanço de Pote vai também, obrigatoriamente, provocar a saída de um elemento do trio da frente. Com o Midtjylland o tridente foi formado por Paulinho, Edwards e Arthur Gomes. Mas as alterações podem acontecer também no avançado sempre. Preterido em relação a Paulinho no jogo com o Midtjylland, após ter sido titular nos desafios frente a FC Porto e Rio Ave, Chermiti espreita um regresso ao onze.

O avançado de 18 anos ampliou na sexta-feira a ligação contratual ao Sporting, ficando ligado ao clube até 2027, e vive dias de felicidade. Além de ter assinado um novo contrato com melhoria salarial e uma nova cláusula de rescisão de 80 M€, Chermiti tem conquistado a confiança do treinador, retribuindo com rendimento: há duas semanas, em Vila do Conde, assinou o golo do triunfo leonino por 1-0 e na última jornada estreou-se a marcar num clássico. Contudo, o seu golo apenas serviu para amenizar o desaire por 2-1 com o FC Porto.

Onze provável do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Bellerín, Ugarte, Morita e Nuno Santos; Edwards, Chermiti e Pedro Gonçalves.