Morita e Alexandropoulos continuam em tratamento a três dias do Paços de Ferreira

Regresso do plantel do Sporting ao trabalho não teve o japonês, ainda com queixas musculares, e o grego, que sofrera um traumatismo na anca.

Depois de gozar folgas natalícias, o Sporting voltou aos trabalhos em Alcochete. No meio-campo, Rúben Amorim continua a ter baixas importantes. Morita, ainda com queixas musculares, e Alexandropoulos, com um traumatismo na anca esquerda, fizeram tratamento e continuam entregues ao departamento médico a três dias do encontro com o Paços de Ferreira, o último compromisso de 2022 dos leões.

Daniel Bragança, por lesão de longa duração no joelho direito, continua também em tratamento, tal como Neto, que sofreu um pneumotórax espontâneo.

Os jovens João Muniz, defesa-central, e Rodrigo Ribeiro, avançado, estiveram às ordens de Rúben Amorim. Os leões voltam a treinar na terça-feira às 10h30.