Morita de regresso e Nazinho também titular: eis os onzes de Sporting e V. Guimarães

Confira os onzes iniciais de Sporting e V. Guimarães para o jogo da ronda 12 do campeonato, com início às 20h30.

O regresso de Morita, após lesão, e a aposta em Nazinho são duas novidades no onze do Sporting para o encontro com o V. Guimarães, tendo como comparação o duelo da passada quarta-feira, com o Eintracht Frankfurt, no qual Nuno Santos, baixa para Amorim, saiu por motivos físicos.

Edwards e St. Juste, titulares contra a equipa alemã, começam a partida no banco.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Porro, Ugarte, Morita e Nazinho; Pedro Gonçalves, Paulinho e Arthur Gomes.

Suplentes: Franco Israel, St. Juste, Sotiris, Edwards, Rochinha, Trincão, Ricardo Esgaio, José Marsà e Dário Essugo.

Onze do V. Guimarães: Bruno Varela; André Amaro, Ibrahima Bamba e Mikel Villanueva; Zé Carlos, Tiago Silva, André André e Afonso Freitas; Mikey Johnston, Anderson e Nelson da Luz.

Suplentes: Celton Biai, Lameiras, Jota, André Silva, Ryoya, Bruno Gaspar, Dani Silva, Tounkara e Janvier.