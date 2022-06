Morita chegou da seleção lesionado e oficialização deve tardar até julho

Médio foi à Academia de Alcochete e está a ser acompanhado pelos preparadores do Sporting de modo a debelar um problema nos gémeos da perna esquerda.

Hidemasa Morita já está em contacto com os responsáveis médicos do Sporting desde que estava na seleção do Japão, onde não alinhou nos últimos compromissos, por ter contraído um problema no gémeo esquerdo.

A lesão não assusta os clínicos dos leões, que, sabe O JOGO, estão a preparar um plano para reabilitar o jogador, mas também dotá-lo de maior resistência no futuro