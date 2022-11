Morita aprecia o jogo do Sporting: "A equipa não se limita a atirar a bola"

Médio internacional japonês lançou o livro "A técnica da Astúcia" .

Morita lançou o livro "A técnica da Astúcia" e, no âmbito da apresentação desse obra autobiográfica, o médio japonês foi convidado a refletir sobre o futebol e a formação a um programa de televisão nipónico.

Admitindo que há um problema "ético" nos jogadores que teimam em perder tempo, Morita falou das diferenças que viu na carreira e deixou claro apreciar a forma como o Sporting joga. "Na formação, ensinaram-me a defender, mas não me ensinaram nada sobre o posicionamento. A parte tática é sempre difícil. Agora, no Sporting, a equipa não se limita a atirar a bola e tudo depende da forma como a outra equipa te pressiona. Devemos sempre evitar ficar em posições perigosas", contou o jogador, que vinca a importância da "aplicação individual" para o sucesso desportivo.

Morita leva três golos na temporada, já alcançou o seu melhor registo neste capítulo numa só época e a sua aventura no Sporting depois de época e meia no Santa Clara começou com protagonismo. Está convocado para o Mundial do Catar pelo Japão.