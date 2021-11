Noite de glória para Pedro Gonçalves: "É um momento indescritível"

Declarações de Pedro Gonçalves, autor de dois golos na vitória do Sporting frente ao Besiktas, por 4-0.

Eleito o melhor em campo: "É um momento indescritível, fico contente por este troféu, mas se não fosse o trabalho da equipa não tinha conseguido."

Futuro na prova: "Estamos contentes com esta grande vitória e agora é olhar para o campeonato. Jogo com o Paços será muito difícil. Depois no próximo jogo da Champions esperamos ganhar outra vez e vamos lutar para isso"

Ovação: "Estou agradecido aos adeptos, sentíamos a falta deles e são a nossa maior força. Estamos muitos contentes que estejam sempre connosco."