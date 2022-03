Modelo Ugarte para ter Morita: um milhão a separar Sporting e Santa Clara

Morita com a camisla do Santa Clara, em ação num jogo contra o Sporting

O Santa Clara não abdica de cinco milhões e 20% de uma transferência futura, acenando com proposta inglesa para pressionar o Sporting, que ainda está a cerca de ​​​​​​​um milhão de distância desse valor.

O Sporting já tem em marcha a planificação da próxima temporada e está em conversações com o Santa Clara para reforçar o plantel com o médio japonês Hidemasa Morita. Para a sua aquisição, os verdes e brancos pretendem colocar em cima da mesa uma proposta semelhante à que garantiu, no último defeso, a contratação de Manuel Ugarte: um valor fixo acessível pela compra de uma percentagem do passe, com possibilidade de pagamentos predefinidos para reforçar essa titularidade, ficando na mesma o Santa Clara com uma parte de uma venda futura. No entanto, cerca de um milhão de euros ainda separa as partes.

O emblema leonino fez uma sondagem junto do Santa Clara e ficou a conhecer as condições para negociar, das quais os açorianos não abdicam: 5 M€ e 20% de uma venda futura. Os leões estão dispostos a chegar aos 4 M€ para garantir um jogador já adaptado ao futebol português (cumpre a segunda temporada no Santa Clara e leva 30 jogos em 2021/22).

Morita, internacional japonês de 26 anos, esteve a um passo do Hull City em janeiro e foi sondado antes pelo Fenerbahçe. Tem contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros. O Santa Clara atravessa um período de dificuldades financeiras e pretende assegurar rapidamente a venda, tal como o Sporting se quer antecipar e contratar o médio completo antes que apareça... mais concorrência. É que, ao que foi possível apurar, os açorianos têm em cima da mesa uma sondagem do futebol inglês que corresponde às exigências.

O Sporting tem boas relações com os insulares, que ficaram patentes na forma como facilitou a resolução do vínculo de Luiz Phellype, cuja cedência representava um encargo pesado sem rendimento compatível.

Seis e oito que precavê dupla saída

Morita pode jogar a seis e a oito e a sua aquisição insere-se na renovação do sector intermédio, que no verão pode perder não só João Palhinha, como também Matheus Nunes. Os dois habituais titulares têm mercado e podem dar um encaixe muito desejado, sendo que Amorim e o Sporting têm confiança na sucessão com Ugarte e Bragança, mas a dupla é curta para as necessidades de uma época longa. Morita, com dotes a defender pelo seu posicionamento e agressividade, e a organizar pela visão e qualidade de passe, entra nos planos.