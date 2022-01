Milhões à espera de retorno: o balanço da utilização dos 20 cedidos pelo Sporting

O JOGO faz o balanço da utilização dos 20 cedidos, dos quais só uma minoria é titular. Receber 40 M€ de Nuno Mendes, ainda a afirmar-se no PSG, seria decisivo; Sporar, Doumbia e Plata não geram consenso

O mercado de verão do Sporting demorou a deslindar-se, com muitas soluções encontradas no fim do defeso. Os leões lucraram perto de 9 M€ com as várias cedências, resolvendo casos pendentes e cedendo jogadores com um peso importante nos salários. No entanto, para a estratégia sair totalmente acertada seria necessário que os cedidos desempenhassem um papel preponderante nos clubes de acolhimento, o que não se vai verificando até aqui.

Nuno Mendes rendeu 7 M€, uma taxa alta de empréstimo, mas não é indiscutível no PSG. Leva 16 jogos, 11 a titular, o que coloca dúvidas se os parisienses irão pagar 40 M€ pelo lateral esquerdo. O periódico "Le10Sport" adiantou na última semana que o líder da Ligue 1 terá a intenção de contratar o ala, mas tal não é um dado adquirido.