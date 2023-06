Milan Van Ewijk confirma contacto do Sporting

Milan van Ewijk está a jogar no Europeu de Sub-21 e este sábado defrontou Portugal. Após o jogo, confirmou contactos do Sporting.

Milan van Ewijk, lateral direito do Heerenveen, confirmou, este sábado, que há interesse do Sporting na sua contratação. O jogador de 22 anos está no Europeu de Sub-21 ao serviço da seleção dos Países Baixos e hoje defrontou Portugal - empate a um golo. No final, nas entrevistas rápidas, explicou que há contactos entre os seus representantes e o clube leonino.

"O Sporting seria um bom próximo passo. Poderia evoluir lá, é um bom clube. Quero manter as minhas portas todas abertas e vamos ver o que vai aconteceu", afirmou, em declarações ao Canal 11.

"Comigo não falou diretamente. Mas acho que os meus empresários tiveram alguns contactos com o Sporting", acrescentou.