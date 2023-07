Milan van Ewijk, alvo do Sporting: "Uma aventura no estrangeiro agrada-me..."

O lateral, preponderante o ano passado na equipa neerlandesa, foi abordado pelo Sporting, que o observou atentamente no Europeu de sub-21

A posição de defesa-direito é uma das que o Sporting quererá reforçar neste verão e Milan van Ewijk, alvo anterior a José Ángel - espanhol que não reuniu as condições físicas desejáveis pelo Sporting -, abriu novamente a porta à saída do Heerenveen, clube dos Países Baixos.

"Passei um bom tempo aqui. Tenho de dar um passo em frente. Preciso de melhorar e de sair para isso mesmo", declarou o ala neerlandês do Heerenveen ao jornal "Leeuwarder Courant".

O lateral, preponderante o ano passado na equipa neerlandesa, foi abordado pelo Sporting, que o observou atentamente no Europeu de sub-21 também, mas a concorrência cresceu, pois Coventry, Anderlecht, PSV e Ajax sondaram o jogador.

Apesar de estar no radar do principal emblema de Amesterdão e Eindhoven, Van Ewijk não descarta o estrangeiro. "Quero chegar ao nível dos jogadores que vejo nas principais equipas nos Países Baixos, quero ter a capacidade de estar sempre a subir e descer no corredor. Seria muito bom jogar futebol num grande clube neerlandês, mas uma aventura no estrangeiro agrada-me. Quero ir para um clube que seja o melhor plano para mim e onde tenha mesmo chances de jogar", completa.