Miguel Braga insiste que Conceição e Baía insultaram Frederico Varandas

Presente no programa Raio-X Sporting, no canal de televisão do clube, Miguel Braga insistiu nas acusações que visam o treinador do FC Porto e do diretor de imprensa dos dragões

O porta-voz do Sporting, Miguel Braga, insistiu esta noite, no programa Raio-X Sporting, no canal de televisão do clube, que o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, insultou Frederico Varandas e que o presidente dos leões foi agredido por Rui Cerqueira, diretor de imprensa do clube portuense.

"[....] Vejo o Sérgio Conceição, não a mandar uma boca, mas a insultar o presidente. É imaginar um sítio resguardado, sem câmaras, o que não deixa de ser um pormenor. [...] Por trás, o senhor Rui Cerqueira, dizer que de uma palmada é delicado, teve uma entrada que levou o telemóvel e a carteira que o presidente [Frederico Varandas] tinha na mão, para impedir de gravar os insultos. Eu tentei chegar ao sítio onde estava o telemóvel e fui empurrado por elementos que apareceram como cogumelos", disse.

"E Rui Cerqueira vem-se vitimizar? Ele sabe que fez. Foi responsável. Não foi encosto de criança ou leve palmada. Agora aparecem estes senhores armados em virgens ofendidas. É de uma gravidade...", acrescentou Miguel Braga.

O vice-presidente do FC Porto, Vítor Baía, é ainda assim o mais visado pelo porta-voz leonino. "Mal nós saímos [da sala de imprensa do Estádio do Dragão] irrompe um Vítor Baía irritado e tresloucado a insultar, criticando de forma hostil e agredindo verbalmente o presidente do Sporting. [....] Isto continuou, o Vítor Baía a tentat encostar a cabeça ao presidente", concluiu.

Ora, recorde-se que no relatório da denúncia do Sporting sobre os incidentes que tiveram lugar na garagem do Estádio do Dragão, após a conferência de Imprensa de Frederico Varandas - participação foi feita por Rui Pereira, diretor de segurança do clube leonino - e, ao contrário que também consta do comunicado do Sporting, publicado no sábado, não há qualquer referência a Sérgio Conceição nos incidentes.

Já sobre Rui Cerqueira há versões diferentes entre o comunicado e o relatório da denúncia. Se no sábado, o diretor de imprensa do FC Porto, é acusado de ter abalroado "de forma violenta o presidente do Sporting CP, retirando-lhe da mão a carteira com telemóvel, cartões pessoais de identificação e cartões de crédito, colocando-se de imediato em fuga", no relatório os acontecimentos são relatados de forma diferente.

No documento a que O JOGO teve acesso, "Rui Cerqueira terá dado um palmada no braço do presidente do Sporting, fazendo cair o telemóvel e os headphones deste ao chão, tendo-se de seguida gerado uma discussão entre elementos das sociedades desportivas e outros elementos civis que se encontravam naquela zona, tendo os factos vindos a retratar sanados por elementos da força policial", pode ler-se no documento da denúncia.

Nesta queixa, também não é feita qualquer alusão à carteira, documentos e cartões de crédito de Frederico Varandas, que segundo o comunicado publicado no sábado pelo Sporting terão ficado perdidos na confusão. No mesmo sentido, a alegada fuga de Rui Cerqueira, também não consta do relato feito pelo diretor de segurança.