"Paulinho fora do clássico, Sérgio Conceição dentro. E esta, hein?"

Diretor de comunicação do Sporting aponta à dualidade de critérios em relação ao único jogo de castigo recebido pelo técnico do FC Porto e os três atribuídos a Paulinho.

Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, reagiu esta sexta-feira ao castigo de um jogo de suspensão atribuído a Sérgio Conceição, após o treinador do FC Porto ter sido expulso na vitória forasteira do FC Porto frente ao Marítimo (2-0), na 18.ª jornada da Liga Bwin.

O dirigente leonino criticou a dualidade de critérios que considera existir entre a sanção que recebeu Conceição e os três jogos de castigo a Paulinho, avançado do Sporting que foi expulso na final da Taça da Liga, perdida para os dragões (0-2), e foi alvo de uma punição maior devido a ter chamado "corruptos" à equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro.

"E [Sérgio Conceição] ainda recebe a medalha da 22.ª expulsão na carreira de treinador, a 12.ª ao serviço do FC Porto, a terceira esta época. Resultado: Paulinho fora do clássico. Conceição dentro, E esta, hein?", escreveu Miguel Braga nas redes sociais.

"Após sair do terreno de jogo, já expulso, dirigiu-se ao 4.° árbitro com o dedo em riste da mão direita dizendo 'corruptos, corruptos, vocês são uns corruptos'", pode ler-se no relatório do árbitro João Pinheiro sobre Paulinho, revelado no mapa de castigos pelo Conselho de Disciplina da FPF.

Já sobre Sérgio Conceição, Fábio Veríssimo escreveu: "Após a amostragem do cartão amarelo dirigiu-se a mim dizendo 'és fraco'", revelou o Conselho de Disciplina esta sexta-feira.

