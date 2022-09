Miguel Braga critica o VAR do Boavista-Sporting: "Erro claro"

Leões entendem que ficou um penálti por marcar sobre Morita, na jogada do golo anulado a Pedro Gonçalves.

Miguel Braga, responsável pela comunicação do Sporting, criticou a ação do VAR, Fábio Melo, ante o Boavista, no Estádio do Bessa: "Lembro-me de ver o Morita cair e fiquei à espera da decisão. Compreendo que o árbitro não tenha visto. Num lance de golo, em que o VAR tomou algum tempo para ver um fora de jogo a um jogador do Sporting, causa-me estranheza que não visse um empurrão um segundo antes. É um erro claro do VAR", referiu no programa Raio-X, da televisão leonina.

Os verdes e brancos perderam por 2-1 com os axadrezados, num jogo referente à sétima jornada da Liga Bwin.