Miguel Braga concorda com Amorim sobre paragem: "Será para trabalhar o futuro do Sporting"

Diretor de comunicação participou no programa "Raio-X", da Sporting TV, e abordou diversas temas da realidade verde e branca, como a vitória em Famalicão ou o que o clube irá fazer na paragem para o Campeonato do Mundo

Destaques de Famalicão: "Temos sido bastante mais consistentes nas vitórias do que nas exibições. Fruto de termos falhado alguns golos. Destacar a grande primeira parte e na segunda fez um pouco mais de gestão. As melhores oportunidades foram nossas e o Famalicão voltou ao jogo com um golo de ressalto. Destaque natural para Trincão e gostava de destacar a presença forte de Gonçalo Inácio no final de jogo. Teve uma bola com um corte que demonstra bem a sua garra e como não se deixou antecipar."

Paragem para o Mundial: "É uma oportunidade para trabalhar mais um pouco. Será trabalhar o futuro do Sporting, com os jogadores do plantel, mas também talento na Academia. É uma oportunidade de provar o seu valor ao treinador. Foi esclarecedor nesse sentido. É uma questão de aproveitar o tempo para trabalhar certos jogadores, trabalhar as rotinas e melhorar o plantel. Nesta fase a equipa técnica sabe o que irá fazer nas próximas semanas."

Elogios a Trincão: "O Rúben quis dar esse voto de confiança e o jogador portou-se à altura. Mas esquecemos que tem 22 anos, mas acho que esta no clube certo, com o treinador certo para conseguir chegar aos tais 50%. E é um jogador de qualidade."