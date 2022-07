Defesa-esquerdo conta com passagens pelo Águias, Marialvas e pelo rival Benfica.

O defesa esquerdo do Sporting, de apenas 16 anos, Miguel Alves assinou o seu primeiro contrato profissional com o clube leonino. O canhoto conta com passagens pelo Águias, Marialvas e pelo rival Benfica.

Miguel Alves afirmou que rumou ao Sporting porque "achava que era o melhor" para ele. "Como o Rúben Amorim aposta nos jovens, ainda melhor. Podem esperar tudo de mim", concluiu.