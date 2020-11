Miguel Albuquerque despede-se do Sporting: "Quis o destino que um episódio da minha vida pessoal..."

Deixou o cargo de diretor geral das modalidades.

Miguel Albuquerque, que desempenhava o cargo de diretor geral das modalidades do Sporting, rescindiu o contrato que o ligava ao Sporting e deixou uma mensagem de despedida. Albuquerque vincou ter sido uma "honra" servir o clube e abordou o adeus ao emblema leonino após 20 anos.

"Chega hoje ao fim a minha ligação ao Sporting Clube de Portugal. Foram 20 anos percorridos com o orgulho, honra e privilégio de servir o clube do meu coração, e que possibilitou tornar-me um dos dirigentes mais titulados da sua história, algo que nunca vou conseguir retribuir. Foi um longo caminho, trilhado numa estrada sinuosa, entre muitas dificuldades, com centenas de treinadores, atletas, colaboradores, dirigentes e presidentes - crescendo e aprendendo com todos", referiu.

"Passei por todas as etapas de crescimento no dirigismo, sempre focado no trabalho, na exigência, na cultura de vitória e na defesa intransigente do Sporting Clube de Portugal. Tive a oportunidade de ocupar vários cargos nestas duas décadas, que me permitiram servir cada vez melhor o clube que amo: primeiro no futsal, onde entrei em agosto de 2000 como colaborador técnico e de onde saí em 2018 como diretor do departamento, e nestes dois últimos anos como diretor geral das modalidades", continua.

"Em todos os passos que dei, com paciência e determinação, sempre me guiei pelo trabalho e por um constante sentimento de responsabilidade. Foi com esse desígnio que tracei um objetivo que me foi 'obcecando' ao longo dos anos: fazer do Sporting Clube de Portugal a maior potência nacional de futsal e, num segundo passo, campeão europeu. Prometi aos sportinguistas que esse dia iria chegar! Consegui juntar uma equipa de trabalho que me ajudou a cumprir essa promessa. Essa mesma equipa foi preponderante na conquista dos títulos europeus de hóquei em patins, atletismo, judo e goalball, seguindo o desígnio de José Alvalade, que desejava que o Sporting fosse um 'um grande clube, tão Grande como os maiores da Europa", apontou.

Miguel Albuquerque referiu-se depois aos motivos da saída. "Quis o destino que um episódio da minha vida pessoal, - que não minimizo e jamais esquecerei -, com mais de três anos e do qual não me orgulho, tenha sido trazido de novo à praça pública. Um episódio que 'renasceu', um ano e meio depois de totalmente encerrado, como se tivesse sido ontem, expondo a minha vida privada, servindo de mote para o fim de uma relação longa e vitoriosa", lembrou.

Albuquerque, recorde-se, tinha o contrato de trabalho suspenso desde outubro, altura em que vieram a público informações sobre a condenação do diretor-geral das modalidades a dois anos e dois meses de prisão com pena suspensa, por alegada violência física e psicológica para com a ex-mulher, também funcionária do Sporting.

O clube leonino, num comunicado colocado no site oficial, também confirmou a saída. "O Sporting Clube de Portugal informa que terminou contrato, por acordo, com Miguel Albuquerque. Ao antigo diretor geral das modalidades do Clube, o Sporting CP agradece os anos de dedicação e o trabalho", surge escrito.