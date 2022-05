Middlesbrough não vai subir à Premier League e compra de Sporar não deverá acontecer

Middlesbrough hipotecou hoje as hipóteses de subir à Premier League, que era uma das condições que obrigaria o clube inglês a exercer a cláusula de comprar de Sporar, no valor de 8,5 milhões de euros.

Quando o esloveno Andraz Sporar foi negociado para o Middlesbrough ficou decidido que o clube inglês teria, obrigatoriamente, de acionar a cláusula de compra (no valor de 8,5 milhões de euros) caso o avançado fizesse 15 golos na época ou se subisse à Premier League.

Pois bem, o jogador que pertence ao Sporting tem apenas oito golos e, este sábado, o Middlesbrough perdeu por 4-1 no terreno do Preston North End, ficando desde já hipotecada a possibilidade de atingir o play-off de subida ao principal escalão do futebol inglês.

Assim sendo, a única opção é o emblema inglês querer contar com Sporar na próxima época, o que, segundo a imprensa inglesa, não deverá acontecer, visto que o dianteiro, de 38 anos, não é visto como um jogador fundamental.

Com contrato com os leões até 2025, Sporar chegou ao Sporting em 2019/20, oriundo do Slovan Bratislava, tendo estado cedido ao Braga na segunda metade da época passada.