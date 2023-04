Mexidas para ganhar fôlego: o onze provável do Sporting contra o Santa Clara

Arthur Gomes deverá substituir Ricardo Esgaio, à direita, e Coates deve descansar.

Face ao intenso período de competição, Rúben Amorim deverá mexer no onze habitual esta noite (20h30), frente ao Santa Clara. Arthur Gomes tem sido testado à direita e deverá ser o substituto de Ricardo Esgaio, jogador que cumpre um jogo de castigo. Aliás, a perspetiva de Rúben Amorim será utilizar mais vezes o ex-Estoril na posição. Olhando para o plantel leonino, o técnico entende ser esta a melhor solução para responder à ausência do camisola 47 dos leões, cuja temporada não tem sido consistente. De fora das opções iniciais deverá ficar também Sebástian Coates. O defesa central participou esta semana nos dois jogos particulares que a seleção uruguaia fez, diante do Japão e da Coreia do Sul, e deverá ser poupado para estar em perfeitas condições, a meio da semana, quando os leões defrontarem o Gil Vicente num jogo em atraso, que poderá permitir a aproximação aos segundo e terceiro classificados, os lugares que dão acesso à Champions e à pré-eliminatória da mesma competição.

Para o encontro desta noite, na defesa, deverão surgir St. Juste, Diomande e Gonçalo Inácio. Coates e Matheus Reis deverão ficar guardados para o embate contra a equipa de Barcelos. Ugarte lesionou-se durante o jogo contra a Coreia do Sul, mas deverá fazer parte do onze titular na partida de hoje, juntando-se a Morita no miolo - também este um dos internacionais que estiveram de serviço nesta paragem. As laterais, tudo indica, deverão ser ocupadas por Arthur Gomes, à direita, e Nuno Santo, à esquerda.

Paulinho deverá ser o homem mais avançado do Sporting, com Pedro Gonçalves e Edwards nas alas. O primeiro à esquerda e o extremo inglês no lado oposto.

Onze provável do Sporting: Adán; St. Juste; Diomande e Gonçalo Inácio; Arthur Gomes, Morita, Ugarte e Nuno Santos; Edwards, Paulinho e Pedro Gonçalves.