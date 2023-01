Mexidas à vista no eixo defensivo: o onze provável do Sporting frente ao FC Porto

St. Juste deve seguir à direita, para segurar Galeno, e Inácio "senta" Reis. Trincão pode voltar

Na semifinal de terça-feira passada frente ao Arouca, Rúben Amorim deixou Gonçalo Inácio no banco, mas tudo indica que o internacional sub-21 esteja de regresso ao onze, sabendo-se que é um jogador com capacidade para jogar em qualquer uma das três posições do eixo defensivo. No último jogo, do lado direito jogou St. Juste (com a sua primeira titularidade desde 13 de novembro) que ganhou ritmo e saiu aos 64 minutos. O neerlandês tem fortes possibilidades de continuar no onze, porque dá uma saída de bola mais "fácil" do que um jogador canhoto (Inácio) e, sobretudo, porque é muito rápido e à esquerda o FC Porto joga com o veloz Galeno, em grande forma.

Ou seja, o sacrificado poderá ser Matheus Reis. O brasileiro cumpriu 90 minutos na partida com o Arouca e ficou associado ao golo sofrido pelos leões, não subindo com a restante linha defensiva, permitindo que Dabbagh estivesse em jogo no momento do passe de Alan Ruiz.

Afastado do último jogo devido a uma gripe, Francisco Trincão já treina com o grupo desde quarta-feira e está em perfeitas condições de ir a jogo. Luta por uma das três vagas do ataque e é forte candidato a "roubar" o lugar a Edwards, ganhando na agressividade defensiva ao inglês que jogou sobre o flanco direito diante do Arouca.

Os outros dois titulares serão certamente Pedro Gonçalves, à esquerda, e Paulinho, ao meio. O primeiro é intocável e com o regresso de Morita aos disponíveis deixa de ser deslocado para o meio-campo. Quanto ao segundo, apesar de ter sofrido uma contusão no ombro direito no final da última partida, está recuperado.

Onze provável do Sporting: Adán; St. Juste, Coates e Gonçalo Inácio; Porro, Ugarte, Morita e Nuno Santos; Trincão, Paulinho e Pedro Gonçalves.

O Sporting-FC Porto, da final da Taça da Liga, inicia às 19h45 deste sábado, em Leiria.