"Mete betadine nos joelhos", recomenda Pedro Gonçalves a Paulinho depois do festejo

Paulinho marcou um golo e, para comemorar, deslizou de joelhos pelo relvado. Pedro Gonçalves e Matheus Nunes brincaram com o avançado.

O avançado Paulinho marcou um dos quatro golos da vitória do Sporting sobre o Besiktas e, nos festejos, deslizou pelo relvado de joelhos. A celebração motivou piadas por parte de alguns companheiros de equipa, como os casos de Pedro Gonçalves e Matheus Nunes.

Nos comentários a uma publicação do número 21 no Instagram, a assinalar a vitória na Liga dos Campeões, Pedro Gonçalves disse a Paulinho o que deve fazer para 'curar' as feridas no joelho e Matheus Nunes lembrou ao avançado que vai levar um 'raspanete' do Afonso, responsável pelo relvado do Estádio José Alvalade.

"Amanhã mete betadine nos joelhos, mano", escreveu Pote. "Vais ouvir do Afonso depois da celebração que fizeste hoje", atirou Matheus.

"Dá gosto", "craque" e "merecido", escreveram Daniel Bragança, Feddal e Gonçalo Inácio.