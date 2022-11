"Mercado? Vamos ter um mês inteiro sem campeonato para repensar..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, em conferência de imprensa de antevisão ao Sporting-V. Guimarães, partida relativa à 12.ª jornada da Liga Bwin e que está marcada para sábado, às 20h30.

Houve alguma conversa com a direção para redefinir objetivos? Ainda recusa ir ao mercado? "Acima de tudo, fazemos a nossa avaliação diariamente. A nossa ideia não é ir ao mercado. Temos uma ou outra posição em que poderíamos ir ao mercado, mas a nossa ideia não passa por aí. Vamos ter um mês inteiro sem campeonato e podemos repensar isso nessa altura. Sabemos que temos esse tempo para reunir. O Neto também foi operado a um pulmão e vai ficar algum tempo parado. Isso também pode mexer no pensamento do mercado. Há posições que têm de se reforçadas, mas temos de pensar se o fazemos agora ou para o ano. Temos um bom planeamento, fizemos um mercado satisfatório no verão e temos de compensar isso. Vamos ter o Mundial para pensar nisso mais detalhadamente. Falamos todos os dias com a direção, tal como na formação, e estabelecemos objetivos".

Boletim clínico: "Morita vai voltar, sentiu-se bem e é importante para a equipa. A lesão do Nuno Santos não parece tão grave, não vai estar apto para o jogo, mas vamos ver. O inchaço baixou e pode vir a ser uma opção. Os jogadores estão revoltados, não estão perdidos, estão a viver este momento difícil. Sinto alguma tristeza, o ambiente não é o mesmo. Já vivi este momento como jogador e o que sinto é que os jogadores não baixaram os braços, estão um bocadinho ansiosos. Eles querem sempre jogar, mas eu conheço-os. Eu sou muito atento e sinto ansiedade, revolta e o querer mudar as coisas".

Rochinha está a corresponder às expetativas? "Ele tem muito talento, mas há coisas que tem de trabalhar. Estou completamente satisfeito com ele, ele não percebia o que precisava de fazer para usar aquele talento e aquele jogo entrelinhas para ser mais constante, como o Edwards e o Trincão, que desde que saiu do Braga perdeu um pouco aquele ímpeto, também pela falta de jogo. Estamos muito satisfeitos com o Rochinha e estamos a explicar-lhe como ser mais consistente".