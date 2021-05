Amorim aborda mercado do Sporting e, sobre João Mário, diz: "Caso diferente..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão ao jogo da 34.ª e última jornada da Liga NOS, frente ao Marítimo.

Mercado: "Da mesma forma que preparámos esta época atempadamente, já estamos a preparar a próxima. Há jogadores que não podem sair do Sporting, para mim, mas há coisas difíceis de controlar. Está claro que preferimos não vender e não comprar, sabendo que vamos para um patamar diferente, para a melhor competição do mundo. Somo campeões, isso aumenta a responsabilidade, mas temos de ter claro o momento em que o Sporting está. E não vamos mudar a nossa ideia de apostar na formação. Sem saídas, muito dificilmente vão chegar jogadores. Aqui ou ali há alguns posições que temos de melhorar, mas se não saírem, não vêm mais jogadores."

Continuidade de João Amorim: "O João Mário foi um jogador que nos deu muito, com muita confiança, notou-se o à vontade que tem no último jogo. mas não é jogador do Sporting. Não estamos a falar de um jogador que vai sair do Sporting, fez parte do plantel, é jogador do Inter, mas todos sabem os valores que o João recebe, é diferente do Palhinha, do Matheus e do Dani [Bragança]. É um caso diferente, temos de juntar tudo e ver o que se pode fazer."

Derrota na Taça de Portugal, com o Marítimo, foi o momento mais baixo da época? "A derrota por 4-1 com o LASK Linz acabou por ser boa. É difícil para as pessoas entenderem isso, mas a verdade é que ficámos com mais tempo para trabalhar. Foi uma derrota muito dura, mas conseguimos valorizar o tempo que tivemos para treinar. Na Taça de Portugal falhámos. Estávamos em forma, mas não conseguimos vencer o Marítimo e depois empatámos com o Rio Ave. Foi o momento mais baixo da época, onde ficámos aquém das expectativas."