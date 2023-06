Mercado provoca divisões: Amorim quer reforçar quatro postos, Varandas põe travão

Amorim ainda quer um novo "6", um médio para romper linhas e um ala desequilibrador. Varandas ataca o avançado.

Há uma divisão no que toca à política de reforço do plantel do Sporting, sabe O JOGO

Rúben Amorim não alterou a mensagem junto do presidente Frederico Varandas e Hugo Viana, diretor desportivo, e mantém a vontade de ter um lateral direito, para concorrer com Ricardo Esgaio, que seja desequilibrador e capaz de dar propensão ofensiva; e um novo médio-centro que rompa linhas, como Matheus Nunes fazia, é um pedido antigo.