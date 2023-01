"Mercado? Posso dizer que estamos atentos, queremos fazer as coisas bem"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a vitória por 2-1 na receção ao Vizela.

Pode prometer mais contratações neste mercado? "Não posso prometer nada. Posso dizer que estamos atentos, queremos fazer as coisas bem, mas não podemos fazer à pressa. Tem de ser com tempo, a pensar agora e no futuro. Temos de resolver os problemas com quem temos. Eles podem ser muito melhores e já provaram."

Sotiris Alexandropoulos perdeu espaço: "Veria um empréstimo com bons olhos, mas ele já jogou por dois clubes esta época. O Tanlongo tem de lutar por um lugar. Mas depois de cá estarem, são todos iguais. Uns desenvolvem mais rápido. O Sotiris é um excelente miúdo, está a trabalhar bem. Mas o Mateus Fernandes "comeu-lhe" um pouco o espaço. O Tanlongo é médio-defensivo, tem menos concorrência... É a vida, o Sotiris tem de trabalhar para ganhar um lugar."