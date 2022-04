Mercado está prestes a fechar e Botafogo tenta "assalto" a Tabata, dizem no Brasil

O Botafogo está interessado na contratação de Tabata, jogador do Sporting, mas corre contra o tempo. O mercado de transferências no Brasil fecha na terça-feira.

O Botafogo, orientado por Luís Castro, tem como alvo Bruno Tabata, médio/avançado do Sporting. Segundo relatos na imprensa brasileira, o emblema em quem John Textor investiu este ano já enviou uma proposta aos leões e tenta fechar o negócio até terça-feira, dia em que o mercado de transferências fecha naquele país.

O interesse do Fogão em Tabata já terá sido sinalizado no mês passado, mas o Sporting não terá aceitado ma primeira abordagem. Agora, há uma segunda investida por parte do Botafogo e a intenção é conseguir a contratação em definitivo.

O brasileiro, de 25 anos, chegou a Alvalade em 2020, proveniente do Portimonense. Esta época soma 29 jogos (sete a titular), tendo marcado três golos e feito duas assistências.