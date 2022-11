Mercado de janeiro: contratação de um médio na agenda do Sporting

Morita e Ugarte são as principais opções do Sporting para o meio-campo

Equipa técnica e SAD estão de acordo com a necessidade de reforçar o centro do terreno na reabertura do mercado.

Para janeiro, o Sporting terá a prioridade de encontrar um centrocampista para reforçar o plantel.

A equipa técnica liderada por Rúben Amorim assinalou, sabe O JOGO, que a posição de médio-centro está fragilizada nesta altura e que se torna difícil fazer a rotação de Morita e Ugarte.