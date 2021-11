"Mercado? A jogar assim, de certeza que os jogadores do Sporting vão ter propostas"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao encontro em casa do Paços de Ferreira, agendado para as 19h00 de domingo.

Treinador do Paços de Ferreira disse que o Sporting é a equipa mais difícil de contrariar e a que mais gosta de ver em Portugal: "Fico feliz, é um treinador muito experiente, com uma ideia [de jogo bem definida]. Fico feliz por isso. Mas também posso dizer que estive a ver o jogo do FC Porto contra o Milan e o FC Porto fez uma grande primeira parte. Todas as equipas têm bons momentos. Fico orgulhoso sempre que vejo estas equipas com menos poder a lutar contra as maiores. Portanto, vejo com bons olhos, mas não me iludo nada. Ou seja, podemos perfeitamente perder contra o Paços de Ferreira, há grandes equipas em Portugal. Vai ser um jogo muito difícil e temos de marcar mais golos."

Pensa em reforços para janeiro? "Temos uma ideia e temos um orçamento. Faço por respeitar a ideia e criar espaço para os jogadores da formação aparecerem na equipa principal. O orçamento, temos de respeitar. Não dá para tudo. Se queremos manter os melhores e renovar com eles... há um caminho que escolhemos, em que perdemos numas coisas e ganhamos noutras. Temos um plantel curto, mas há o Dário Essugo e o Gonçalo Esteves e outros. Quando faltarem jogadores, devido a lesão, vão estar esses dois, o Mateus Fernandes, e outros da equipa B e sub-23. Falta muito tempo para o mercado e a prioridade é manter os jogadores que temos. Depois, logo se vê. Mas a jogarem assim, de certeza que vão ter propostas."