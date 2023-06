Mensagem de Arthur Gomes cria esperança nos adeptos do Corinthians

Extremo brasileiro parabenizou Yuri Alberto, que marcou ao Santos, nas redes sociais e os fãs do clube pediram a sua contratação.

Arthur Gomes é um dos alvos do Corinthians e a sua continuidade no Sporting é incerta. E a ligação ao clube paulista ganhou hoje força porque o extremo brasileiro parabenizou, via redes sociais, Yuri Alberto, jogador do Corinthians, por quebrar o jejum de dez jogos sem marcar.

O atleta ajudou na vitória por 2-0 no campo do Santos e o apoio ao colega de profissão por parte de Arthur Gomes está a circular, até porque o jogador do Sporting militou no Vila Belmiro vários anos, tendo feito parte da formação do Santos.

Como tal, dezenas de adeptos do Corinthians manifestaram o desejo de contar com o atleta que o Sporting contratou ao Estoril o ano passado. 40% de uma futura mais-valia pertencem aos canarinhos.