Melhor jogador da última CAN de sub-20 terá assinado pelo Sporting

Prince Umar, agente do extremo ganês de 17 anos, disse no seu país que o negócio será oficializado em janeiro

Abdul Fatawu Issahaku, extremo ganês de 17 anos que foi eleito o melhor jogador da última CAN de sub-20 e que se estreou recentemente pela seleção principal do seu país, terá já assinado um vínculo de três temporadas com o Sporting num negócio que será apenas oficializado em janeiro, revelou o agente do atleta, Prince Umar, na rádio local Pure FM.

"Fatawu Issahaku é jogador do Sporting. Assinou por três anos. Ele fará 18 anos no dia 8 de março de 2022, mas a 8 de janeiro a transferência será finalizada", comentou Prince Umar, após rumores de que o talentoso canhoto poderia trocar em breve o Steadfast, da segunda divisão ganesa, pelo Dreams, da primeira, enquanto a mudança para a Academia não se efetivar.

Pretendido também por Liverpool, Issahaku deverá integrar a equipa B.