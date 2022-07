Meio-campo sem urgência: lesão de Bragança não muda os planos do Sporting

SAD acredita ter jogadores suficientes para a posição. Os jovens às ordens de Amorim exibem o seu valor e seguem em avaliação, havendo ainda a polivalência de Tabata e Pedro Gonçalves. Saída de Matheus Nunes pode alterar a ideia atual.

A lesão de Daniel Bragança, que vai ser operado ao joelho direito devido a entorse traumática com comprometimento do ligamento, não altera os planos da SAD do Sporting. Apesar de o jogador ficar fora seis meses, não está, à data de hoje, prevista uma alteração da política de contratações no Sporting.