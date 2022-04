Médio peruano diz que acompanha o Sporting e gostaria de jogar em Portugal

Piero Quispe tem 20 anos e é jogador do Universitario, clube do Peru. Questionado sobre onde e vê no futuro, disse que gostava de jogar no campeonato português e que acompanha o Sporting.

Piero Aldair Quispe Cordova é um nome desconhecido no futebol português, mas o contrário não se pode dizer. O médio de 20 anos, que representa o Universitario, do Peru, diz que segue a Liga portuguesa e o Sporting, em particular. Foi essa a resposta que deu quando questionado sobre onde gostaria de jogar no futuro.

"Gostaria de jogar na Liga de Portugal, sigo o Sporting", atirou, citado pela imprensa peruana.

O jovem futebolista também pode jogar numa ala, o que tem vindo a fazer no Universitario. "O treinador colocou-se a extremo direito e esquerdo. Seja qual for a posição em que me coloque, tenho de dar o melhor de mim, e acredito que vou conseguir melhorar em cada treino, no dia a dia", adiantou.

Há dois anos a jogar como sénior, Piero Quispe soma dois golos e nove assistências em 18 jogos.