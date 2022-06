Médio do Famalicão apontado a sucessor de Palhinha

Pickel nasceu na Suíça e fez já 21 jogos nas camadas jovens daquela seleção. Atualmente tem 25 anos.

Face às saídas iminentes de Palhinha e de Matheus Nunes, o Sporting está no "mercado" à procura de pelo menos uma alternativa para manter no plantel qualidade semelhante no "duplo pivô" do meio-campo.

Este sábado, surgiu associado a um interesse do clube o nome de Charles Pickel, médio polivalente que também desempenha as posições do centro da defesa, caso seja necessário.

Na última temporada, Pickel fez 28 partidas pelo Famalicão na Liga Bwin e, numa delas, atuou como defesa-central, numa deslocação ao Dragão para defrontar o FC Porto, que venceu 3-1.

O JOGO tentou averiguar a veracidade do rumor, mas fonte próxima do atleta não confirmou qualquer abordagem que possa ter sido feita pelo emblema de Alvalade.

Pickel nasceu na Suíça e fez já 21 jogos nas camadas jovens daquela seleção. Atualmente tem 25 anos.